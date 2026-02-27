0
НОВОСТИ

ГигаЧат приобрел новые компетенции в вопросах детского здоровья

17:55 27.02.2026

В Иркутском государственном медицинском университете подтвердили высокую квалификацию нейросетевой модели Сбера ГигаЧат в вопросах детского здоровья: ГигаЧат успешно сдал экзамен по педиатрии.

Аттестация включала решение сложных клинических случаев, основанных на реальных ситуациях юных пациентов. В заданиях были приведены симптомы, результаты анализов и осмотра, а ИИ необходимо было поставить предварительный диагноз и дать рекомендации по диагностике и лечению. По итогам экзамена нейросеть продемонстрировала уровень подготовки, соответствующий дипломированному врачу-педиатру.

«Мы продолжаем развивать ГигаЧат, чтобы он помогал людям в максимальном спектре медицинских вопросов. Наша цель — создать высококвалифицированного помощника, который всегда будет под рукой: задать вопрос, получить информацию или описание диагноза, сверить рекомендации и задать уточняющие вопросы, – отметил Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка. – Это особенно актуально для родителей, которым важна точная и своевременная информация о здоровье своих детей, а также для практикующих врачей, желающих оперативно получать надёжные медицинские данные».

«Успешное решение клинических ситуационных задач нейросетью ГигаЧат в нашем университете подтверждает потенциал искусственного интеллекта как помощника врача-педиатра в принятии решений по ведению пациентов, – прокомментировала Лариса Хамнуева, проректор по учебной работе Иркутского государственного медицинского университета. – Мы видим в этом перспективу и для обучения студентов. Это шаг к интеграции ИИ в медицинское образование и практическую деятельность».

Ранее ГигаЧат уже подтвердил свои знания в терапии, диетологии, педиатрии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии и пульмонологии.

