В США резко вырос объем токсичных выбросов электростанций — WSJ
15:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень выбросов электростанций США в прошлом году резко увеличился, частично в связи с увеличением доли угля в энергобалансе страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Агентства по охране окружающей среды (EPA) США.
По подсчетам WSJ, в 2025 году выбросы диоксида серы, оксида азота и углекислого газа на электростанциях выросли по сравнению с прошлым годом на 18%, 7% и 4% соответственно. Прежде уровень выбросов диоксида серы повышался с 2000 года лишь дважды: в 2003 (+4%) и в 2021 годах (+20%). Газета связывает эту тенденцию с увеличением доли угля в выработке электроэнергии на 13% за 2025 год при одновременном снижении доли природного газа на 3%.
«Теперь есть доказательства того, что электростанции стали реже использовать очистные сооружения», — заявила газете Аманда Левин, директор аналитического отдела неправительственной организации Natural Resources Defense Council. Она добавила, что рост токсичных выбросов объясняется возросшим спросом на электроэнергию и политикой президента США Дональда Трампа по поддержке использования угля.
