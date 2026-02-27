0
0
175
НОВОСТИ

ВВС Афганистана нанесли удары по военным целям в районе 4 городов Пакистана — Минобороны

13:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Афганистана поразили пакистанские военные базы в районе городов Абботтабад, Джамруд, Наушера и Фейсалабад, цели ударов достигнуты. Об этом заявило афганское Минобороны.

«Сегодня около 11:00 (09:30 мск — прим. ТАСС) военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли авиаудары по военному лагерю недалеко от города Фейсалабад в Исламабаде (столичная территория — прим. ТАСС), по армейскому округу в Наушере, военной базе в Джамруде и целям в Абботтабаде. Воздушные операции были успешно проведены, поражены важные военные объекты, центры и сооружения, принадлежащие пакистанской армии», — говорится в заявлении ведомства, размещенном на его странице в социальной сети X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 27.02.2026
РФ довела до Турции информацию о планах Киева атаковать газопроводы — Песков
0
33
14:00 27.02.2026
Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе — Песков
0
61
13:32 27.02.2026
Венгрия и Словакия создают комиссию для изучения состояния нефтепровода «Дружба» — Орбан
0
123
13:12 27.02.2026
Экспорт электроэнергии из России в Китай в 2025 году составил 300 млн кВт-ч
0
160
12:32 27.02.2026
В Пермском крае ищут пятерых пропавших туристов из Уфы
0
209
12:20 27.02.2026
Вучич обратился к Токаеву с просьбой помочь в подготовке сербских спецслужб
0
236
12:05 27.02.2026
Орбан обвинил Зеленского во лжи в связи с его утверждениями, будто «Дружба» не работает
0
245
12:00 27.02.2026
В Белоруссии роман Пелевина включили в список изданий, способных нанести вред нацинтересам
0
250
11:32 27.02.2026
Более 1 трлн единиц имущества передано государству в 2025 году по искам прокуратуры — ФССП
0
282
11:20 27.02.2026
Путин поручил создать в РФ исследовательские центры и полигоны для беспилотников
0
285

Возврат к списку