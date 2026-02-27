ВВС Афганистана нанесли удары по военным целям в районе 4 городов Пакистана — Минобороны

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Афганистана поразили пакистанские военные базы в районе городов Абботтабад, Джамруд, Наушера и Фейсалабад, цели ударов достигнуты. Об этом заявило афганское Минобороны.

«Сегодня около 11:00 (09:30 мск — прим. ТАСС) военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли авиаудары по военному лагерю недалеко от города Фейсалабад в Исламабаде (столичная территория — прим. ТАСС), по армейскому округу в Наушере, военной базе в Джамруде и целям в Абботтабаде. Воздушные операции были успешно проведены, поражены важные военные объекты, центры и сооружения, принадлежащие пакистанской армии», — говорится в заявлении ведомства, размещенном на его странице в социальной сети X.