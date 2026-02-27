ВВС Афганистана нанесли удары по военным целям в районе 4 городов Пакистана — Минобороны
13:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВС Афганистана поразили пакистанские военные базы в районе городов Абботтабад, Джамруд, Наушера и Фейсалабад, цели ударов достигнуты. Об этом заявило афганское Минобороны.
«Сегодня около 11:00 (09:30 мск — прим. ТАСС) военно-воздушные силы министерства национальной обороны нанесли авиаудары по военному лагерю недалеко от города Фейсалабад в Исламабаде (столичная территория — прим. ТАСС), по армейскому округу в Наушере, военной базе в Джамруде и целям в Абботтабаде. Воздушные операции были успешно проведены, поражены важные военные объекты, центры и сооружения, принадлежащие пакистанской армии», — говорится в заявлении ведомства, размещенном на его странице в социальной сети X.
НОВОСТИ
- 14:12 27.02.2026
- РФ довела до Турции информацию о планах Киева атаковать газопроводы — Песков
- 14:00 27.02.2026
- Кремль следит за развитием ситуации на афгано-пакистанской границе — Песков
- 13:32 27.02.2026
- Венгрия и Словакия создают комиссию для изучения состояния нефтепровода «Дружба» — Орбан
- 13:12 27.02.2026
- Экспорт электроэнергии из России в Китай в 2025 году составил 300 млн кВт-ч
- 12:32 27.02.2026
- В Пермском крае ищут пятерых пропавших туристов из Уфы
- 12:20 27.02.2026
- Вучич обратился к Токаеву с просьбой помочь в подготовке сербских спецслужб
- 12:05 27.02.2026
- Орбан обвинил Зеленского во лжи в связи с его утверждениями, будто «Дружба» не работает
- 12:00 27.02.2026
- В Белоруссии роман Пелевина включили в список изданий, способных нанести вред нацинтересам
- 11:32 27.02.2026
- Более 1 трлн единиц имущества передано государству в 2025 году по искам прокуратуры — ФССП
- 11:20 27.02.2026
- Путин поручил создать в РФ исследовательские центры и полигоны для беспилотников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать