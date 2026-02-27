0
Более 1 трлн единиц имущества передано государству в 2025 году по искам прокуратуры — ФССП

11:32 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) России в 2025 году в рамках исполнения судебных решений по антикоррупционным искам прокуратуры передало государству более 1 трлн единиц имущества (движимого и недвижимого, включая акции предприятий — прим. ТАСС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП после заседания коллегии, где под председательством главного межрегионального судебного пристава Сергея Замородских были подведены итоги работы за прошлый год.

«В ходе исполнения судебных решений по искам прокуратуры Российской Федерации в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции сотрудники органа принудительного исполнения передали в госсобственность свыше 1 трлн позиций имущества должников», — сообщили в ГМУ ФССП.

