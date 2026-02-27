0
В Белоруссии роман Пелевина включили в список изданий, способных нанести вред нацинтересам

12:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство информации Белоруссии включило роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» в список печатных изданий, содержащих информационные материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам республики.

В настоящее время в данном перечне, который проанализировал ТАСС, находится 241 издание.

«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» — это 14-й по счету роман Пелевина. Он был написан и опубликован в 2016 году.

