В Белоруссии роман Пелевина включили в список изданий, способных нанести вред нацинтересам
12:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство информации Белоруссии включило роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» в список печатных изданий, содержащих информационные материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам республики.
В настоящее время в данном перечне, который проанализировал ТАСС, находится 241 издание.
«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» — это 14-й по счету роман Пелевина. Он был написан и опубликован в 2016 году.
