В Пермском крае ищут пятерых пропавших туристов из Уфы

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа туристов из 5 человек на снегоходах пропала в Пермском крае, на их поиски направлены спасатели. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Сегодня утром утеряна связь с группой туристов на снегоходах. Пять человек перестали выходить на связь в районе Плато Кваркуш», — сказал собеседник агентства. По его словам, на поиски выдвинулись спасатели.