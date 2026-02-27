В Пермском крае ищут пятерых пропавших туристов из Уфы
12:32 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа туристов из 5 человек на снегоходах пропала в Пермском крае, на их поиски направлены спасатели. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Сегодня утром утеряна связь с группой туристов на снегоходах. Пять человек перестали выходить на связь в районе Плато Кваркуш», — сказал собеседник агентства. По его словам, на поиски выдвинулись спасатели.
