Вучич обратился к Токаеву с просьбой помочь в подготовке сербских спецслужб

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым попросил содействия в обучении сербских спецподразделений, отметив высокий уровень подготовки казахстанских сил.

«Я хотел бы попросить вас еще в одной области принять нас и обучить. Речь идет о работе ваших специальных подразделений», — сказал он.