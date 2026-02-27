Вучич обратился к Токаеву с просьбой помочь в подготовке сербских спецслужб
12:20 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым попросил содействия в обучении сербских спецподразделений, отметив высокий уровень подготовки казахстанских сил.
«Я хотел бы попросить вас еще в одной области принять нас и обучить. Речь идет о работе ваших специальных подразделений», — сказал он.
