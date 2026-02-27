Задержан глава приангарского Бодайбо
11:05 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Бодайбинского городского поселения в Приангарье, где в конце января произошла крупная коммунальная авария, которую до сих пор ликвидируют, Алексей Ботвин задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Глава Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексей Ботвин задержан», — сообщили в правоохранительных органах.
