Задержан глава приангарского Бодайбо

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Бодайбинского городского поселения в Приангарье, где в конце января произошла крупная коммунальная авария, которую до сих пор ликвидируют, Алексей Ботвин задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Глава Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексей Ботвин задержан», — сообщили в правоохранительных органах.