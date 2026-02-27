Министр обороны Пакистана предупредил о начале войны с Афганистаном

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния.

«Чаша нашего терпения переполнена. Теперь это открытая война между нами и вами», — написал он на своей странице в соцсети X, выразив уверенность, что ввиду соседства двух стран пакистанские военные хорошо знают своего противника и его слабые стороны.

Асиф обвинил Кабул в «превращении Афганистана в колонию Индии», поощрении и экспорте терроризма и притеснении населения. «Они лишили собственный народ основных прав человека. Они отняли права, которые ислам гарантирует женщинам», — подчеркнул министр.

Вечером в четверг на пакистано-афганской границе начались бои. В Кабуле заявили, что начали военную операцию в ответ на авиаудары Пакистана и захватили 15 пограничных постов. Исламабад сообщил об уничтожении афганских укреплений и техники в ходе ответных действий. По информации портала Media Today, столкновения на границе продолжаются. Армия Пакистана применяет стрелковое оружие, артиллерию и ударные беспилотники.

22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило о нанесении точечных ударов по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» и филиала террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в РФ). Как отметили в ведомстве, операция была проведена в ответ на недавние теракты в Пакистане, в том числе взрыв в мечети в Исламабаде.

Власти Афганистана сообщили о гибели десятков мирных жителей в результате атаки Пакистана, которую они назвали «актом провокации». В Кабуле заявили, что оставляют за собой право решительно ответить на «нарушение территориальной целостности» страны.