Министр обороны Пакистана предупредил о начале войны с Афганистаном
10:05 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния.
«Чаша нашего терпения переполнена. Теперь это открытая война между нами и вами», — написал он на своей странице в соцсети X, выразив уверенность, что ввиду соседства двух стран пакистанские военные хорошо знают своего противника и его слабые стороны.
Асиф обвинил Кабул в «превращении Афганистана в колонию Индии», поощрении и экспорте терроризма и притеснении населения. «Они лишили собственный народ основных прав человека. Они отняли права, которые ислам гарантирует женщинам», — подчеркнул министр.
Вечером в четверг на пакистано-афганской границе начались бои. В Кабуле заявили, что начали военную операцию в ответ на авиаудары Пакистана и захватили 15 пограничных постов. Исламабад сообщил об уничтожении афганских укреплений и техники в ходе ответных действий. По информации портала Media Today, столкновения на границе продолжаются. Армия Пакистана применяет стрелковое оружие, артиллерию и ударные беспилотники.
22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило о нанесении точечных ударов по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» и филиала террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в РФ). Как отметили в ведомстве, операция была проведена в ответ на недавние теракты в Пакистане, в том числе взрыв в мечети в Исламабаде.
Власти Афганистана сообщили о гибели десятков мирных жителей в результате атаки Пакистана, которую они назвали «актом провокации». В Кабуле заявили, что оставляют за собой право решительно ответить на «нарушение территориальной целостности» страны.
НОВОСТИ
- 10:32 27.02.2026
- Армия РФ зачищает харьковскую Симиновку, сообщил Марочко
- 10:20 27.02.2026
- Приостановка движения по Крымскому мосту привела к задержке 10 поездов
- 10:00 27.02.2026
- Бойцы РФ закрепились на юге Константиновки в ДНР - Марочко
- 09:32 27.02.2026
- Десантники Британии и Франции готовятся к переброске на Украину — Telegraph
- 09:20 27.02.2026
- В результате ракетного обстрела в Белгороде повреждены объекты энергетической инфраструктуры
- 09:05 27.02.2026
- Серия взрывов прогремела в столице Афганистана — TOLO News
- 09:00 27.02.2026
- Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
- 23:00 26.02.2026
- Минобороны Венгрии направило вертолеты для защиты энергообъектов на границе с Украиной
- 22:10 26.02.2026
- Заседание Совбеза ООН 2 марта пройдет под председательством Мелании Трамп
- 21:50 26.02.2026
- Власти Франции требуют от провайдеров блокировать сайты российских СМИ, попавшие под санкции ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать