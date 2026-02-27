Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
09:00 27.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 07:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, акваториями Черного и Азовского морей», — рассказали в военном ведомстве.
