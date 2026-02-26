Власти Франции требуют от провайдеров блокировать сайты российских СМИ, попавшие под санкции ЕС
21:50 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) потребовало от французских интернет-провайдеров заблокировать сайты 35 российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС. Об этом сообщил регулятор.
«ARCOM использует все доступные средства, чтобы остановить трансляцию во Франции российских СМИ, находящихся под европейскими санкциями, а также повторную публикацию их контента на онлайн-платформах, доступных во Франции», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.
