Власти Франции требуют от провайдеров блокировать сайты российских СМИ, попавшие под санкции ЕС

21:50 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) потребовало от французских интернет-провайдеров заблокировать сайты 35 российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС. Об этом сообщил регулятор.

«ARCOM использует все доступные средства, чтобы остановить трансляцию во Франции российских СМИ, находящихся под европейскими санкциями, а также повторную публикацию их контента на онлайн-платформах, доступных во Франции», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

