Опознаны все погибшие в инциденте с катером в территориальных водах Кубы - СМИ

18:49 Источник: Интерфакс

Опознаны все погибшие в ночь на 26 февраля в перестрелке с кубинской пограничной стражей у берегов провинции Вилья-Клара. Как сообщает кубинский информационный портал Cubadebate, это «вооруженные люди», которые на катере, зарегистрированном во Флориде, «вошли в территориальные воды Кубы с террористическими намерениями». По данным портала, на катере было 10 человек. Четверо из них убиты, шестеро задержаны. Утверждается, что все задержанные – этнические кубинцы, проживающие в США. Огонь был открыт, сообщает портал, после того как катер не остановился в ответ на требование пограничников и открыл огонь. Один пограничник получил ранение.