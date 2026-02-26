0
0
153
НОВОСТИ

Опознаны все погибшие в инциденте с катером в территориальных водах Кубы - СМИ

18:49 26.02.2026 Источник: Интерфакс

Опознаны все погибшие в ночь на 26 февраля в перестрелке с кубинской пограничной стражей у берегов провинции Вилья-Клара. Как сообщает кубинский информационный портал Cubadebate, это «вооруженные люди», которые на катере, зарегистрированном во Флориде, «вошли в территориальные воды Кубы с террористическими намерениями». По данным портала, на катере было 10 человек. Четверо из них убиты, шестеро задержаны. Утверждается, что все задержанные – этнические кубинцы, проживающие в США. Огонь был открыт, сообщает портал, после того как катер не остановился в ответ на требование пограничников и открыл огонь. Один пограничник получил ранение.

