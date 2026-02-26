0
0
0
НОВОСТИ

В США усугубляется нехватка редкоземельных металлов — Reuters

17:40 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставщики американских производителей в аэрокосмической и полупроводниковой отраслях все чаще сталкиваются с нехваткой ряда редкоземельных металлов. Об этом сообщило агентство Reuters.

В основном США не хватает иттрия и скандия, которые необходимы для производства оборонных и аэрокосмических технологий, а также полупроводников. Эти элементы добываются по большей части в Китае. Хотя КНР и разрешила возобновить экспорт многих редкоземельных металлов, они редко доходят до США, отмечает агентство.

В публикации говорится, что цены на иттрий с ноября 2025 года выросли еще на 60% и сейчас примерно в 69 раз выше, чем год назад. Две американские компании, которые делают покрытия для двигателей самолетов, были вынуждены приостановить производство из-за нехватки металла, отмечает Reuters.

Помимо иттрия, американским компаниям не хватает скандия, который используется в микросхемах. Производители США с трудом могут получить экспортные лицензии на скандий из Китая и попросили Вашингтон о помощи. Как заявил Reuters один из экспертов, у США «нет собственной добычи скандия и действующих альтернативных источников [его получения] за пределами Китая».

В свою очередь представитель администрации США сказал агентству, что пока нехватка иттрия и скандия не повлияла на производство реактивных двигателей и микросхем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:28 26.02.2026
Сбер: Технологическое лидерство невозможно без открытости
0
145
17:24 26.02.2026
Фундаментальные показатели Сбера в 2025 году оставались стабильными
0
138
17:20 26.02.2026
Сбер подвел итоги 2025 года в области устойчивого развития
0
147
17:12 26.02.2026
США добиваются от Ирана ликвидации трех ядерных объектов — WSJ
0
168
17:00 26.02.2026
Грузовик врезался в жилой дом в Чите, погибли три человека
0
166
16:32 26.02.2026
Россия и Белоруссия пустят прямые электрички между соседними регионами — Путин
0
229
16:30 26.02.2026
Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,4 триллиона рублей по итогам 2025 года
0
220
16:12 26.02.2026
Чистая прибыль банков РФ в январе выросла в 2,2 раза, до 394 млрд руб.
0
243
16:00 26.02.2026
Новак поручил детальнее проработать допмеры поддержки промышленного сектора
0
253
15:32 26.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 115 военнослужащих — МО РФ
0
275

Возврат к списку