В США усугубляется нехватка редкоземельных металлов — Reuters

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставщики американских производителей в аэрокосмической и полупроводниковой отраслях все чаще сталкиваются с нехваткой ряда редкоземельных металлов. Об этом сообщило агентство Reuters.

В основном США не хватает иттрия и скандия, которые необходимы для производства оборонных и аэрокосмических технологий, а также полупроводников. Эти элементы добываются по большей части в Китае. Хотя КНР и разрешила возобновить экспорт многих редкоземельных металлов, они редко доходят до США, отмечает агентство.

В публикации говорится, что цены на иттрий с ноября 2025 года выросли еще на 60% и сейчас примерно в 69 раз выше, чем год назад. Две американские компании, которые делают покрытия для двигателей самолетов, были вынуждены приостановить производство из-за нехватки металла, отмечает Reuters.

Помимо иттрия, американским компаниям не хватает скандия, который используется в микросхемах. Производители США с трудом могут получить экспортные лицензии на скандий из Китая и попросили Вашингтон о помощи. Как заявил Reuters один из экспертов, у США «нет собственной добычи скандия и действующих альтернативных источников [его получения] за пределами Китая».

В свою очередь представитель администрации США сказал агентству, что пока нехватка иттрия и скандия не повлияла на производство реактивных двигателей и микросхем.