Сбер подвел итоги 2025 года в области устойчивого развития

17:20

По итогам отчетности за четвертый квартал и весь 2025 год одними из ключевых направлений работы Сбера в повестке устойчивого развития стали минимизация собственного воздействия и масштабирование социальных инициатив.

«В рамках реализации экологических и климатических инициатив банк утвердил Программу энергосбережения до 2030 года, которая позволит сократить выбросы парниковых газов на более чем 117 тысяч тонн CO₂, – рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Реализация этого подхода осуществляется благодаря широкому применению моделей искусственного интеллекта, включая AI-агентов, а также цифровизации объектов и их интеграции в масштабную систему мониторинга и управления недвижимостью «Смарт-диспетчер недвижимости». Кроме того, компания-застройщик СберСити «Рублёво-Архангельское» первая в строительном секторе страны ввела в оборот углеродные единицы».

«Сегодня важно понимать, что устойчивость означает интеграцию всех аспектов деятельности компании: экологического, экономического и социального, – продолжил он. – Речь идёт не о фрагментации усилий, а о комплексном подходе, охватывающем разные стороны жизни общества. Поддерживая экопроекты и социальное предпринимательство, обеспечивая доступ к качественному образованию мы создаем инфраструктуру для заботы об обществе и окружающей среде, помогаем людям реализовывать свой потенциал, а бизнесу — становиться более ответственным. В конечном счёте, внося свой вклад в достижение национальных целей развития и формирование здорового и гармоничного будущего для нашей страны».

Сбербанк продолжает поддерживать социальных предпринимателей, количество таких клиентов уже достигло 400 тысяч. Ключевым направлением взаимодействия с ними является повышение их финансовой и цифровой грамотности, а также обучение с целью роста эффективности их бизнеса.

Важным направлением повестки остается развитие программ благотворительности. За 10 лет работы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» его программы охватили 10 миллионов детей и 22 миллиона родителей по всей стране. А в 2025 году Фонд объявил о масштабировании программы социального партнерства «Одним сердцем», которая направлена на развитие стратегических социальных инвестиций и партнёрства с бизнесом в интересах устойчивого социально-экономического развития регионов.