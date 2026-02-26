Новак поручил детальнее проработать допмеры поддержки промышленного сектора

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер России Александр Новак дал поручение профильным ведомствам более детально проработать дополнительные меры поддержки всех обсуждаемых областей промышленности для сохранения устойчивого развития этих секторов производства, сообщили в правительстве по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

