Новак поручил детальнее проработать допмеры поддержки промышленного сектора
16:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер России Александр Новак дал поручение профильным ведомствам более детально проработать дополнительные меры поддержки всех обсуждаемых областей промышленности для сохранения устойчивого развития этих секторов производства, сообщили в правительстве по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
«По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам более детально проработать дополнительные меры поддержки всех обсуждаемых областей промышленности для сохранения устойчивого развития этих секторов производства в условиях структурных изменений экономики страны», — говорится в сообщении.
