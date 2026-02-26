0
0
105
НОВОСТИ

Новак поручил детальнее проработать допмеры поддержки промышленного сектора

16:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер России Александр Новак дал поручение профильным ведомствам более детально проработать дополнительные меры поддержки всех обсуждаемых областей промышленности для сохранения устойчивого развития этих секторов производства, сообщили в правительстве по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

«По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам более детально проработать дополнительные меры поддержки всех обсуждаемых областей промышленности для сохранения устойчивого развития этих секторов производства в условиях структурных изменений экономики страны», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 26.02.2026
Россия и Белоруссия пустят прямые электрички между соседними регионами — Путин
0
49
16:30 26.02.2026
Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 4,4 триллиона рублей по итогам 2025 года
0
62
16:12 26.02.2026
Чистая прибыль банков РФ в январе выросла в 2,2 раза, до 394 млрд руб.
0
103
15:32 26.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 115 военнослужащих — МО РФ
0
175
15:12 26.02.2026
РФ признательна США за помощь в украинском урегулировании — Песков
0
209
15:00 26.02.2026
МАГАТЭ не видит признаков обогащения урана в Иране — WSJ
0
214
14:32 26.02.2026
Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над Брянской областью
0
244
14:12 26.02.2026
Устойчивость экономики РФ абсолютно обеспечена — Песков
0
264
14:00 26.02.2026
Кремль исходит из того, что задержанные на катере у Кубы планировали теракты
0
291
13:32 26.02.2026
Замбия отвергла сделку с США по здравоохранению как противоречащую интересам страны
0
325

Возврат к списку