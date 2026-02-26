0
0
143
НОВОСТИ

Устойчивость экономики РФ абсолютно обеспечена — Песков

14:12 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается, в том числе выполняются все социальные обязательства перед гражданами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто», — сказал Песков, комментируя падение нефтегазовых доходов бюджета РФ и растущий на этом фоне бюджетный дефицит.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 26.02.2026
РФ признательна США за помощь в украинском урегулировании — Песков
0
32
15:00 26.02.2026
МАГАТЭ не видит признаков обогащения урана в Иране — WSJ
0
69
14:32 26.02.2026
Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над Брянской областью
0
130
14:00 26.02.2026
Кремль исходит из того, что задержанные на катере у Кубы планировали теракты
0
178
13:32 26.02.2026
Замбия отвергла сделку с США по здравоохранению как противоречащую интересам страны
0
229
13:12 26.02.2026
Падение нефтегазовых доходов есть, оно компенсируется другими доходами — Песков
0
247
13:02 26.02.2026
Силуанов: Сбер вносит значительный вклад в доходы бюджета России
0
243
13:00 26.02.2026
У Турции нет планов вторжения в Иран при нападении на него США — Минобороны
0
240
12:32 26.02.2026
В Одесской области не осталось ни одной уцелевшей электроподстанции — энергохолдинг «ДТЭК»
0
291
12:20 26.02.2026
Украине переданы тела 1 тыс. украинских военных, РФ получила тела 35 воинов — Мединский
0
277

Возврат к списку