Устойчивость экономики РФ абсолютно обеспечена — Песков
14:12 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается, в том числе выполняются все социальные обязательства перед гражданами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто», — сказал Песков, комментируя падение нефтегазовых доходов бюджета РФ и растущий на этом фоне бюджетный дефицит.
