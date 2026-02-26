0
Замбия отвергла сделку с США по здравоохранению как противоречащую интересам страны

13:32 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Республики Замбия отклонило предложенную США помощь на нужды здравоохранения в размере $1 млрд, поскольку она не отвечает национальным интересам страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав Замбии.

Сделка предполагала выделение Вашингтоном финансирования на поддержку системы замбийского здравоохранения в обмен на доступ к залежам полезных ископаемых и к национальным базам данных, отмечает агентство.

Замбия — второй по значению в Африке после Демократической Республики Конго (ДРК) экспортер медной руды, страна также располагает значительными залежами кобальта, никеля, марганца, графита, лития и редкоземельных элементов.

