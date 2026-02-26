0
НОВОСТИ

Украине переданы тела 1 тыс. украинских военных, РФ получила тела 35 воинов — Мединский

12:20 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших украинских военных и получила 35 тел российских воинов. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал он в своем телеграм-канале.

