В Улан-Удэ предотвращена подготовка школьника к убийству сверстников — МВД по Бурятии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка 12-летнего школьника к убийству сверстников предотвращена в Улан-Удэ в 2026 году. Об этом сообщил на сессии Народного Хурала Бурятии министр внутренних дел по Республике Бурятии Олег Кудинов.

«В текущем году в Железнодорожном районе [города Улан-Удэ] предотвращена подготовка несовершеннолетним (12 лет) убийства своих сверстников», — сказал Кудинов во время ежегодного отчета в региональном парламенте.