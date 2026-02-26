0
0
122
НОВОСТИ

В Улан-Удэ предотвращена подготовка школьника к убийству сверстников — МВД по Бурятии

11:20 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка 12-летнего школьника к убийству сверстников предотвращена в Улан-Удэ в 2026 году. Об этом сообщил на сессии Народного Хурала Бурятии министр внутренних дел по Республике Бурятии Олег Кудинов.

«В текущем году в Железнодорожном районе [города Улан-Удэ] предотвращена подготовка несовершеннолетним (12 лет) убийства своих сверстников», — сказал Кудинов во время ежегодного отчета в региональном парламенте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 26.02.2026
Врагом считает Иран большинство американцев - опрос
0
11
12:00 26.02.2026
В Иране до 400 военных погибли в ходе массовых беспорядков в январе — президент
0
26
11:32 26.02.2026
Пашинян заявил, что у Армении нет планов вывода из страны 102-й российской военной базы
0
103
11:05 26.02.2026
Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России
0
174
11:00 26.02.2026
В 2025 г. впервые со времен Великой депрессии США покинуло больше людей, чем въехало — WSJ
0
167
10:32 26.02.2026
США и КНР достигли «стратегической стабильности» в двусторонних отношениях, считает Рубио
0
185
10:20 26.02.2026
Советники Трампа хотят, чтобы Израиль первым атаковал Иран - Politico
0
227
10:05 26.02.2026
КНДР будет внедрять секретные виды вооружений, включая противоспутниковые — Ким Чен Ын
0
237
10:00 26.02.2026
Рынок микрозаймов в РФ сократился впервые за два года
0
241
09:32 26.02.2026
Зеленский заявил Трампу, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году - Axios
0
266

Возврат к списку