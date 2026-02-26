Врагом считает Иран большинство американцев - опрос

12:05 Источник: Интерфакс

Большинство американцев считают, что Иран для США - враг, свидетельствуют результаты опроса Associated Press-NORC.

Согласно его данным, 61% респондентов в США придерживаются такого мнения. Около 30% заявили, что Иран "не дружелюбная страна, но не враг". 9% назвали Исламскую Республику "близким союзником" или "дружелюбной страной, но не близким союзником".

Опрошенным предложили ответить и на вопрос о том, насколько они доверяют президенту США Дональду Трампу в принятии решений об использовании американской военной силы за пределами страны. 43% отметили, что не доверяют, еще 14% - доверяют лишь немного.

Кроме того, участники исследования выразили мнение о том, насколько иранская ядерная программа представляет прямую угрозу для США. 48% заявили, что очень обеспокоены такой угрозой, 31% - в умеренной степени. Еще около 20% ответили, что совсем не переживают из-за такой опасности.