НОВОСТИ

Силуанов: Сбер вносит значительный вклад в доходы бюджета России

13:02 26.02.2026

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал журналистам раскрытие отчетности Сбера за 2025 год по МСФО.

«Сбер выступает надежной опорой для людей и бизнеса, внедряя технологии, которые делают взаимодействие с финансовой инфраструктурой более удобным и безопасным, – подчеркнул он. – Высокая эффективность банка подтверждается и его финансовыми результатами».

Сбер вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета, обратил внимание Силуанов. «В 2025 году банк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей. Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ, – отметил он. – Такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом».

«Сильные результаты Группы Сбер отражают взвешенную стратегию управления и продуманную бизнес-модель», – резюмировал министр.

