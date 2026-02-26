У Турции нет планов вторжения в Иран при нападении на него США — Минобороны

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Турции опровергло утверждения ряда зарубежных СМИ о планах вторжения на территорию Ирана в случае нападения на него со стороны США.

«Утверждения, появившиеся в некоторых СМИ и социальных сетях, о том, что в случае нападения США на Иран Турция планирует вторгнуться на территорию Ирана по соображениям безопасности, не соответствуют действительности», — сообщили журналистам в турецком военном ведомстве.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Анкара якобы готовит планы по созданию буферной зоны на территории исламской республики на случай обострения конфликта Ирана с США.