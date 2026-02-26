У Турции нет планов вторжения в Иран при нападении на него США — Минобороны
13:00 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны Турции опровергло утверждения ряда зарубежных СМИ о планах вторжения на территорию Ирана в случае нападения на него со стороны США.
«Утверждения, появившиеся в некоторых СМИ и социальных сетях, о том, что в случае нападения США на Иран Турция планирует вторгнуться на территорию Ирана по соображениям безопасности, не соответствуют действительности», — сообщили журналистам в турецком военном ведомстве.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что Анкара якобы готовит планы по созданию буферной зоны на территории исламской республики на случай обострения конфликта Ирана с США.
НОВОСТИ
- 13:32 26.02.2026
- Замбия отвергла сделку с США по здравоохранению как противоречащую интересам страны
- 13:12 26.02.2026
- Падение нефтегазовых доходов есть, оно компенсируется другими доходами — Песков
- 13:02 26.02.2026
- Силуанов: Сбер вносит значительный вклад в доходы бюджета России
- 12:32 26.02.2026
- В Одесской области не осталось ни одной уцелевшей электроподстанции — энергохолдинг «ДТЭК»
- 12:20 26.02.2026
- Украине переданы тела 1 тыс. украинских военных, РФ получила тела 35 воинов — Мединский
- 12:05 26.02.2026
- Врагом считает Иран большинство американцев - опрос
- 12:00 26.02.2026
- В Иране до 400 военных погибли в ходе массовых беспорядков в январе — президент
- 11:32 26.02.2026
- Пашинян заявил, что у Армении нет планов вывода из страны 102-й российской военной базы
- 11:20 26.02.2026
- В Улан-Удэ предотвращена подготовка школьника к убийству сверстников — МВД по Бурятии
- 11:05 26.02.2026
- Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать