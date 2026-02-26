Падение нефтегазовых доходов есть, оно компенсируется другими доходами — Песков

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение нефтегазовых доходов бюджета РФ есть, частично оно компенсируется ростом ненефтегазовых доходов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, есть падение нефтегазовых доходов, частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, и говорил премьер-министр [РФ Михаил Мишустин] вчера», — сказал Песков, комментируя падение нефтегазовых доход бюджета РФ и растущий на этом фоне бюджетный дефицит.