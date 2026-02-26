0
В Одесской области не осталось ни одной уцелевшей электроподстанции — энергохолдинг «ДТЭК»

12:32 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тридцать четвертая большая подстанция получила повреждения в Одесской области Украины, в регионе не осталось ни одной уцелевшей подстанции с начала военного конфликта. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг «ДТЭК».

«В регионе не осталось ни одной уцелевшей подстанции передачи электроэнергии. Колоссальным разрушениям подверглись более 45% крупных подстанций „ДТЭК Одесские электросети“, обеспечивающих транспортировку электричества», — говорится в сообщении на сайте «ДТЭК».

Отмечается, что сегодня значительные повреждения получила очередная подстанция в регионе. «Значительно поврежден энергетический объект „ДТЭК Одесские электросети“ в одном из районов области. Это уже 34-я большая подстанция <…>. Разрушения значительные, и на ремонтные работы требуется время, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — добавили там.

Немногим ранее ДТЭК сообщала, что часть Белгород-Днестровского района Одесской области осталась без электроэнергии из-за локальной аварии в сети, однако точное количество обесточенных абонентов не называлось.

Тем временем одесситы периодически перекрывают улицы города из-за отключения электричества, в частности последний случай был 23 февраля. В свою очередь центральные украинские власти, как ранее сообщало украинское издание «Страна», замалчивают ситуацию с электроснабжением в Одессе.

