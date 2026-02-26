Пашинян заявил, что у Армении нет планов вывода из страны 102-й российской военной базы

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У Армении нет планов по выводу дислоцированной на территории страны 102-й российской военной базы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Польском институте международных отношений в ответ на вопрос, обращалась ли армянская сторона к РФ с просьбой свертывания базы. Видеозапись встречи обнародовала пресс-служба Пашиняна.

«У нас нет никаких планов, программ, как и озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы [дислоцирующейся в Гюмри]. У нас тесное партнерство с Российской Федерацией — налажены экономические связи, политические связи», — сказал армянский премьер.

Он добавил, что отношения Армении с Россией находятся на этапе трансформации. «Мы сегодня формируем новые отношения с Россией. Мы решительны и хотели бы развивать сотрудничество с РФ, но факт в том, что эти отношения меняются по ряду факторов», — сказал Пашинян. Глава армянского правительства указал на решающую роль России и президента РФ Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном 8 ноября 2020 года. По его словам, эта договоренность в будущем превратилась в декларацию, подписанную Ереваном и Баку в Вашингтоне.