США и КНР достигли «стратегической стабильности» в двусторонних отношениях, считает Рубио

10:32 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Китаю удалось добиться стратегической стабильности в двусторонних отношениях. Об этом заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы добились, как минимум, некой стратегической стабильности в отношениях. Думаю, обе страны пришли к выводу, что полномасштабная глобальная торговая война между Соединенными Штатами и Китаем крайне навредила бы обеим сторонам и миру», — сказал он журналистам, отметив вместе с тем, что между Вашингтоном и Пекином «остаются разногласия, с которыми предстоит иметь дело в долгосрочной перспективе и которые могли бы быть раздражителями в [двусторонних] отношениях».

