США и КНР достигли «стратегической стабильности» в двусторонних отношениях, считает Рубио
10:32 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Китаю удалось добиться стратегической стабильности в двусторонних отношениях. Об этом заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.
«Мы добились, как минимум, некой стратегической стабильности в отношениях. Думаю, обе страны пришли к выводу, что полномасштабная глобальная торговая война между Соединенными Штатами и Китаем крайне навредила бы обеим сторонам и миру», — сказал он журналистам, отметив вместе с тем, что между Вашингтоном и Пекином «остаются разногласия, с которыми предстоит иметь дело в долгосрочной перспективе и которые могли бы быть раздражителями в [двусторонних] отношениях».
НОВОСТИ
- 10:20 26.02.2026
- Советники Трампа хотят, чтобы Израиль первым атаковал Иран - Politico
- 10:05 26.02.2026
- КНДР будет внедрять секретные виды вооружений, включая противоспутниковые — Ким Чен Ын
- 10:00 26.02.2026
- Рынок микрозаймов в РФ сократился впервые за два года
- 09:32 26.02.2026
- Зеленский заявил Трампу, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году - Axios
- 09:25 26.02.2026
- Сбер представил научный проект хранения данных в ДНК
- 09:20 26.02.2026
- Украина блокирует «Дружбу» по указке Брюсселя, чтобы убрать Орбана от власти — Азаров
- 09:05 26.02.2026
- Задержанные на американском катере являются кубинцами из США — МВД Кубы
- 09:00 26.02.2026
- За ночь над регионами РФ, Черным, Азовским морями уничтожены 17 украинских БПЛА
- 23:45 25.02.2026
- В территориальных водах Кубы произошел инцидент с американским катером. Есть погибшие - СМИ
- 22:35 25.02.2026
- Источник ТАСС сообщил о переносе трехсторонней встречи по конфликту на Украине на начало марта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать