Сбер представил научный проект хранения данных в ДНК
09:25 26.02.2026
В рамках Форума будущих технологий Сбер представил проект по созданию технологии записи и долговременного хранения информации в ДНК.
Молекулы ДНК рассматриваются как носитель данных следующего поколения: теоретическая плотность хранения достигает порядка 450 эксабайт на грамм, а сохранность информации обеспечивается без постоянного энергопотребления. Это открывает возможность формирования принципиально нового класса сверхплотных архивов. Несмотря на активные исследования мировых технологических компаний, устойчивого инженерного решения в этой области пока не создано.
Совместно с командой МФТИ Сбер подтвердил реализуемость полного цикла: от кодирования цифровых данных до их записи в молекулу ДНК и последующего считывания без потерь. Руководитель проекта — Максим Никитин, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (2024).
«Объёмы информации растут экспоненциально, и сохранять их десятилетиями становится всё дороже, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – Рынок ДНК-хранения только формируется, устойчивого инженерного решения пока нет — и это окно возможностей для технологического лидерства. Сбер выступает индустриальным заказчиком проекта: формулирует требования, определяет прикладные сценарии и инвестирует в разработку. Следующий шаг — увеличение скорости записи и снижение её стоимости для создания сверхкомпактных долговременных архивов — условного “ЦОДа в пробирке”».
