Советники Трампа хотят, чтобы Израиль первым атаковал Иран - Politico

10:20 Источник: Интерфакс

Старшие советники президента США Дональда Трампа предпочитают, чтобы Израиль атаковал Иран первым, до того, как по нему ударят США, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"В администрации и вокруг нее бытует мнение, что будет намного лучше, если израильтяне будут действовать первыми и в одиночку, а иранцы нанесут нам ответный удар и дадут нам больше оснований для принятия мер", - заявил один из источников.

По мнению представителей администрации Трампа, удар Израиля заставит Иран принять ответные меры, что поможет заручиться поддержкой американского военного наступления среди общественности США.

При этом, по словам собеседников, несмотря на то, что переговоры США с Ираном носят серьезный характер, самые близкие к Трампу люди верят, что "мы собираемся их разбомбить".