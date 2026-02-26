Украина блокирует «Дружбу» по указке Брюсселя, чтобы убрать Орбана от власти — Азаров
09:20 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина блокирует нефтепровод «Дружба» по указке Брюсселя, чтобы убрать от власти в Венгрии премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 гг.) Николай Азаров.
«Он (Киев — прим. ТАСС) прекратил поставки не из самостоятельного решения, а по команде Европейской комиссии, которая выступает за то, чтобы Орбан проиграл выборы, и пытается через киевский режим создать сложности для снабжения Венгрии нефтепродуктами, вызвать дефицит, недовольство и так далее. Поэтому это не его решение», — подчеркнул он.
