0
0
0
НОВОСТИ

Задержанные на американском катере являются кубинцами из США — МВД Кубы

09:05 26.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Кубы сообщило об опознании шести задержанных и одного погибшего с катера с американским номером, который в среду вошел в кубинские территориальные воды.

«Все участники [инцидента с катером] — кубинцы, проживающие в Соединенных Штатах. Большинство из них — с историей преступной и насильственной деятельности», — говорится в сообщении МВД на его странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что на данный момент ведется работа по идентификации остальных трех погибших.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 26.02.2026
За ночь над регионами РФ, Черным, Азовским морями уничтожены 17 украинских БПЛА
0
23
23:45 25.02.2026
В территориальных водах Кубы произошел инцидент с американским катером. Есть погибшие - СМИ
0
653
22:35 25.02.2026
Источник ТАСС сообщил о переносе трехсторонней встречи по конфликту на Украине на начало марта
0
587
20:02 25.02.2026
Канада предоставит Кубе гуманитарную помощь продовольствием на 5,85 млн долл
0
692
19:35 25.02.2026
Вэнс: Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами
0
715
19:20 25.02.2026
Публикация планов о предоставлении Киеву ядерного оружия может воспрепятствовать их реализации - Песков
0
779
17:40 25.02.2026
Орбан распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры Венгрии от Украины
0
758
17:12 25.02.2026
В условиях санкций экономика РФ растет выше среднемировых темпов — Новак
0
814
17:00 25.02.2026
Ультиматум от США Киеву позволил бы закончить войну за день — британский политик
0
872
16:32 25.02.2026
Целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом — Мишустин
0
785

Возврат к списку