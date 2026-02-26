Задержанные на американском катере являются кубинцами из США — МВД Кубы

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Кубы сообщило об опознании шести задержанных и одного погибшего с катера с американским номером, который в среду вошел в кубинские территориальные воды.

«Все участники [инцидента с катером] — кубинцы, проживающие в Соединенных Штатах. Большинство из них — с историей преступной и насильственной деятельности», — говорится в сообщении МВД на его странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что на данный момент ведется работа по идентификации остальных трех погибших.