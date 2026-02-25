Канада предоставит Кубе гуманитарную помощь продовольствием на 5,85 млн долл
20:02 25.02.2026 Источник: Интерфакс
Власти Канады объявили в среду о предоставлении немедленной гуманитарной помощи Кубе в размере восьми миллионов канадских долларов (5,85 млн долларов США).
По данным агентства ЭФЭ, эти средства пойдут на закупку продовольствия. В Оттаве пояснили, что средства будут выделены через Всемирную продовольственную программу и Детский фонд ООН, которые обеспечат поставки помощи непосредственно тем, кто нуждается.
