Орбан распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры Венгрии от Украины

17:40 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия усилит защиту своих критически важных энергетических объектов в связи с попытками Украины подорвать ее энергобезопасность. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы не поддадимся шантажу. Я приказал усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры. Украинское правительство оказывает давление на правительства Венгрии и Словакии путем нефтяной блокады. Украинцы на этом не остановятся, они готовят дальнейшие действия, чтобы сорвать работу венгерской энергетической системы. Венгрию не удастся шантажировать», — написал Орбан на своей странице в соцсети.

