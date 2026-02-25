Целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом — Мишустин
16:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Целевой набор мигрантов будет осуществляться за рубежом, они будут прикреплены к конкретному работодателю. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
«Развиваем целевой оргнабор, такой механизм, иностранных работников, он будет проводиться желательно за рубежом в основном, в стране проживания иностранного работника. Это и обязательные процедуры — дактилоскопия, экзамены, медицинское освидетельствование. Мы тогда прикрепим такого мигранта к конкретному работодателю, что нам позволит систему управления выставить уже такую прозрачную, установим для них дополнительные требования. Думаю, что мы на правильном пути», — сказал он
НОВОСТИ
- 17:40 25.02.2026
- Орбан распорядился усилить защиту энергетической инфраструктуры Венгрии от Украины
- 17:12 25.02.2026
- В условиях санкций экономика РФ растет выше среднемировых темпов — Новак
- 17:00 25.02.2026
- Ультиматум от США Киеву позволил бы закончить войну за день — британский политик
- 16:12 25.02.2026
- 35 человек погибли, 239 ранены при атаках ВСУ в Белгородской области с начала года
- 16:00 25.02.2026
- Семейной ипотекой с 2018 года воспользовались 1,85 млн семей
- 15:32 25.02.2026
- Зеленский — неблагодарный человек, не заслуживающий поддержки — спикер парламента Грузии
- 15:12 25.02.2026
- Более 50% бюджетных мест в вузах и техникумах отдано на технические профессии — Мишустин
- 15:00 25.02.2026
- Кабмину следует взять под особый контроль рост тарифов ЖКХ в регионах — Володин
- 14:32 25.02.2026
- Больше половины регионов списали две трети задолженности по бюджетным кредитам — Мишустин
- 14:25 25.02.2026
- Общая сумма поступлений в бюджет России от Сбера за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать