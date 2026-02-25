0
НОВОСТИ

Целевой набор мигрантов будет проводиться за рубежом — Мишустин

16:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целевой набор мигрантов будет осуществляться за рубежом, они будут прикреплены к конкретному работодателю. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

«Развиваем целевой оргнабор, такой механизм, иностранных работников, он будет проводиться желательно за рубежом в основном, в стране проживания иностранного работника. Это и обязательные процедуры — дактилоскопия, экзамены, медицинское освидетельствование. Мы тогда прикрепим такого мигранта к конкретному работодателю, что нам позволит систему управления выставить уже такую прозрачную, установим для них дополнительные требования. Думаю, что мы на правильном пути», — сказал он

