Зеленский — неблагодарный человек, не заслуживающий поддержки — спикер парламента Грузии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал Владимира Зеленского неблагодарным человеком, который не заслуживает поддержки.

«Наша политика [в отношении Украины] проста — мы поддерживаем украинский народ. Ни Зеленский и его заместители и остальные, ни Брюссель не заслуживают нашей поддержки. Это неблагодарные люди, — заявил Папуашвили журналистам. — В целом он неблагодарный человек».

Папуашвили назвал позорными заявления Зеленского в адрес Грузии, в частности когда он отозвал посла из Тбилиси в 2022 году в ответ на то, что Грузия не отправила на Украину военных.

В то же время спикер парламента подчеркнул, что Грузия и не нуждается в благодарности украинского руководства. «А самому Зеленскому приговор вынесет украинский народ», — добавил Папуашвили.