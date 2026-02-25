Зеленский — неблагодарный человек, не заслуживающий поддержки — спикер парламента Грузии
15:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал Владимира Зеленского неблагодарным человеком, который не заслуживает поддержки.
«Наша политика [в отношении Украины] проста — мы поддерживаем украинский народ. Ни Зеленский и его заместители и остальные, ни Брюссель не заслуживают нашей поддержки. Это неблагодарные люди, — заявил Папуашвили журналистам. — В целом он неблагодарный человек».
Папуашвили назвал позорными заявления Зеленского в адрес Грузии, в частности когда он отозвал посла из Тбилиси в 2022 году в ответ на то, что Грузия не отправила на Украину военных.
В то же время спикер парламента подчеркнул, что Грузия и не нуждается в благодарности украинского руководства. «А самому Зеленскому приговор вынесет украинский народ», — добавил Папуашвили.
