Семейной ипотекой с 2018 года воспользовались 1,85 млн семей

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семейная ипотека стала самой востребованной льготной ипотечной программой у россиян, ею воспользовались 1,85 млн семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Государственной думе.

«Семейная ипотека работает с 2018 года и на сегодня стала самой востребованной у нашего населения в 2025 году. Ее доля, соответственно, во всех льготных программах составила 90%. За все время работы этой программы 1,85 млн семей улучшили свои жилищные условия», — сказал он.