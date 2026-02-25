0
НОВОСТИ

Рынок труда РФ стабилен, безработица сохраняется на уровне 2,2% — Мишустин

14:00 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, констатировал стабильность рынка труда в РФ, уровень безработицы составляет 2,2%.

«Ситуация на рынке труда стабильная. У нас сохраняется низкий уровень безработицы — 2,2%. А если человек хочет получить новую специальность и тем самым увеличить заработок — помогаем и с этим», — сказал премьер, отметив, что в прошлом году переобучение с господдержкой прошли практически 120 тысяч человек и большинство уже трудоустроились.

