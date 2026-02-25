Московская область продолжает восстановление объектов в новых регионах страны

13:58

Фото пресс-службы АГО Мариуполь

Московская область продолжает восстанавливать объекты инфраструктуры в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах ДНР, а также других территориях. Подмосковные специалисты ремонтируют жилые дома, школы, детские сады, медучреждения, дороги, системы водоснабжения, тепло‑ и электросети.

«Это продолжение большой федеральной программы. Московская область участвует во всем, что касается жизни людей на новых территориях. Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением — в частности, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома и всё, что связано с транспортом и дорогами, — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Все эти годы работаем сообща, вносим свою лепту, как и другие регионы. Считаем это необходимым, потому что и школы, и детские сады, и муниципальные и региональные дороги, которые мы помогаем восстанавливать, безусловно, очень важны. И здесь большую роль играют наши инженеры, строители — все, кто задействован в этой работе. Если за прошлый год мы восстановили порядка 400 объектов — больших, средних и малых, то за все время их уже около 1,5 тысяч. Наша задача — продолжать вносить заметный вклад на территориях, которые нуждаются в особой заботе и внимании».

В этом году планируется привести в порядок 5 объектов социальной инфраструктуры. Весной должны завершить капремонт Красноармейской школы Новоазовского округа. Работы проходят в трех учебных корпусах. Один из них, 1927 года постройки, находился в аварийном состоянии, поэтому его фактически возвели заново. В школе уже оштукатурили стены, установили новые окна, практически завершили кровельные и фасадные работы. Сейчас заканчивают монтаж вентиляции и инженерных сетей, ремонт классов и пищеблока. Как только позволят погодные условия, начнется благоустройство прилегающей территории, на которой будет и спортивная площадка.

«На стройке постоянно находится порядка 60 человек. Школа состоит из трех корпусов и капитальный ремонт проходит во всех из них. В этом учебном году школа будет готова принять учеников. Мы надеемся, что все близлежащие села с удовольствием приведут сюда своих детишек», - сказал главный инженер подрядной организации Алексей Трусилов.

«Мы, конечно, очень рады, что наша школа попала в программу. Ее проектная мощность — 204 ученика. После капитального ремонта некоторые кабинеты будут переоборудованы и, я думаю, мы сможем разместить уже больше детей», - добавила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Семенова.

В обновлённых помещениях в этом году сможет принять пациентов и Тельмановская ЦРБ. Здесь переустраиваются внутренние пространства, готовится специализированная зона рентген-кабинета с полной заменой стяжки пола, выполняется отделка оконных проёмов. Сейчас готовность объекта — 68%. Все основные строительно-монтажные работы должны завершиться до сентября, а оснащение оборудованием — до декабря.

В 2026-м планируется также капитально отремонтировать Виноградненскую школу и Новоазовскую школу №2, привести в порядок еще один пищеблок в г.о. Макеевке и приступить там к капитальному ремонту школы №44.

В селе Безыменное продолжается модернизация местной общеобразовательной школы. Сейчас ее строительная готовность — 79%. Ведётся монтаж вентиляции, линий освещения и розеточных групп в подвальных помещениях.

Ряд значимых соцобъектов было капитально отремонтировано и в прошлом году. Так, в Новоазовской школе №1 полностью обновили все внутренние помещения: классы, коридоры, лестничные марши, санитарные узлы. Частично заменили оконные и дверные блоки, модернизированы инженерные коммуникации, выполнено утепление фасада и кровли. Особое внимание уделили безопасности — в школе установили современные системы видеонаблюдения. Около 600 ребят теперь учатся в комфортных и современных условиях.

Вторую жизнь получила и Розовская школа, расположенная в селе Розы Люксембург. Всего за 10 месяцев подмосковные специалисты полностью ее преобразили — обновили фасад, сделали внутреннюю отделку, установили мебель и современное оборудование. Классы стали более комфортными и оснащёнными, что позволило повысить качество обучения. А прилегающую территорию благоустроили. Это самый масштабный ремонт школы со времен ее открытия в 1972 году.

«По сути, это не капитальный ремонт, а мы получили новый объект — и внутри, и снаружи, и дворовая территория. Я уверен, что та атмосфера, которую подарил нам шеф-регион — Московская область, будет вдохновлять на работу, на учебу еще многие десятилетия, - сказал глава Новоазовского муниципального округа Василий Овчаров. - Я выражаю слова большой благодарности руководству Подмосковья, подрядной организации за ту работу, которую они провели, проводят и еще будут проводить».

В селе Безыменное Новоазовского округа отремонтировали детский сад «Малыш», который посещают 60 ребятишек. Тут заменили инженерные коммуникации, оборудовали современные системы отопления, вентиляции, кондиционирования и пожарной безопасности. На территории восстановили игровую зону с теневыми навесами, чтобы детям было комфортно, а также — шумозащитный забор.

В 2025-м также были завершены работы по капитальному ремонту 10 пищеблоков в образовательных учреждений в Макеевке (еще 11 — в 2024-м).

Специалисты из Московской области активно восстанавливают и дорожную сеть в новых регионах. В 2025-м был проведен капитальный ремонт автодороги «Сопино-Виноградное» протяжённостью 9,4 км. Это улучшило транспортную доступность к жилым домам, инфраструктурным объектам и трассе М-14, которая является сухопутным маршрутом в Крым и пролегает через новые регионы из Ростовской области.

В Новоазовске было отремонтировано 4 дороги (4,3 км), в селе Седово — 2 (почти 4 км), а в Макеевке — 25 (около 30 км). В порядок приведены, в том числе, дороги в центре Красногвардейского района Макеевки. Этот важный участок связывает город с Донецком и является ключевым альтернативным маршрутом, который позволяет избежать пробок на загруженном Макшоссе. В этом году на данных участках нанесут разметку и установят знаки.

Отремонтирован также участок улицы Черняховского протяженностью около 2 км. Данная дорога очень востребована — по ней ежедневно курсирует большое количество личного и общественного транспорта.

Помимо этого в 2025-м подмосковные специалисты восстановили 5 мостов. В Новоазовском округе – через реку Грузский Еланчик в селах Розы Люксембург и Витава, а также через канал Кривокосского лимана в поселке Обрыв. А в городском округе Мариуполь открыли движение по 2 мостовым сооружениям через реку Кальчик в поселке Старый Крым. Все эти объекты находились в неудовлетворительном состоянии — имели дефекты проезжей части и опор, а мост в Витаве был повреждён во время боевых действий.

В ходе работ везде заменили пролетные строения, переустроили опоры, установили новые переходные плиты, укрепили конусы насыпей и обустроили пешеходные зоны. Новые мосты обеспечили жителям доступ к социальным объектам, связали соседние населённые пунктами, включая Новоазовск и Мариуполь.

«Мы построили в Новоазовском округе 3 моста по нормам и стандартам Российской Федерации. Обязательно уделили внимание безопасности дорожного движения — везде установлено металлическо-барьерное и перильное ограждение. По проекту мы должны были закончить работы в 2026-м, но приложили все усилия, чтобы завершить их еще в конце прошлого года, чтобы на новогодние праздники жители могли передвигаться с комфортом», - рассказала начальник подрядной организации Марина Торпова.

Стоит добавить, что в 2024 году дорожные службы Московской области привели в надлежащее состояние более 100 остановок общественного транспорта в Новоазовске, Макеевке, селах Виноградное, Приморское, Розы Люксембург, Хомутово и других населённых пунктах.

Большую работу в новых регионах осуществляют и подмосковные энергетики. В конце 2025 года «Мособлэнерго» завершило комплекс проектов по обновлению электроснабжения в Новоазовском округе ДНР. Специалисты компании провели модернизацию распределительных сетей, замену и укрепление опор, монтаж трансформаторного и коммутационного оборудования, а также восстановили участки линий, обеспечив стабильную подачу электроэнергии в населённые пункты и учреждения района.

Так, был выполнен капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ общей протяженностью более 48 км на территории Широкино. Это существенно повысило надежность подачи электроэнергии для жителей поселка. Проведена полномасштабная реконструкция системы электроснабжения для обеспечения бесперебойного питания Новоазовской школы №1. Энергетики также реконструировали трансформаторные подстанции в селах Гусельщиково и Маркино.

Подмосковные строители за прошедшие 4 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановили и построили с нуля порядка 1,5 тысяч домов и зданий жилищного, социального и технического назначения, объекты инженерной инфраструктуры. Они также помогли отреставрировать памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, объекты истории, культуры и искусства.

Только в прошлом году специалистами Фонда капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, было восстановлено порядка 300 объектов.

Так, были завершены ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома в Левобережном районе Мариуполя. Во время боевых действий здание сильно пострадало от прямых попаданий снарядов: разрушены несущие конструкции, внутренние перегородки, наружные стены, полностью отсутствовала кровля, а ударная волна выбила окна. Дом находился в предаварийном состоянии и даже был внесен в список под снос. В итоге строители провели полный комплекс работ. Сначала они усилили конструктивные элементы, стены, балконные плиты и заменили кровлю. Затем отремонтировали системы центрального отопления, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, установили новые окна и двери, выполнили внутренние отделочные работы в местах общего пользования и на фасаде.

В Мариуполе также привели в порядок детский сад «Якорек», жилые дома на проспекте Нахимова, улицах Горловской и Покрышкина и другие объекты. В числе других восстановленных объектов — детсад «Светлячок» в Лисичанске, шахматная школа в Мелитополе.

Планы на 2026 год — завершить ремонт и обновить еще более 200 жилых домов (5 тысяч квартир), 150 объектов социально-культурной инфраструктуры, провести благоустройство около 300 дворов и придомовых территорий.

В настоящее время под контролем специалистов из Подмосковья продолжается масштабная реконструкция 9-этажного панельного дома в Мариуполе на улице Азовстальской. Практически завершен ремонт в 1-м и 2-м подъездах, в то время как 3-й и 4-й пришлось полностью демонтировать и возводить заново — там идет монтаж панелей 5-го этажа и установка окон. Всего здесь планируется отремонтировать 132 квартиры.