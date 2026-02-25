Больше половины регионов списали две трети задолженности по бюджетным кредитам — Мишустин
14:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины российских регионов воспользовались возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам, направив освободившиеся средства на обновление инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
«Больше половины регионов воспользовались и возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Освободившиеся ресурсы пошли на обновление коммунальных сетей и общественного транспорта», — сказал он.
