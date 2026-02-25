Более 50% бюджетных мест в вузах и техникумах отдано на технические профессии — Мишустин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины бюджетных мест в вузах и техникумах уже сейчас приходится на технические профессии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Уже сейчас больше половины из них приходится именно на технические профессии», — сказал он.