Более 50% бюджетных мест в вузах и техникумах отдано на технические профессии — Мишустин
15:12 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины бюджетных мест в вузах и техникумах уже сейчас приходится на технические профессии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
«Уже сейчас больше половины из них приходится именно на технические профессии», — сказал он.
