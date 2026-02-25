ВС РФ установили контроль над Графским в Харьковской области

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области», — сообщили в военном ведомстве.