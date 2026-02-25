4 человека погибли, 10 ранены после атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области
12:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека погибли, еще десять ранены в результате атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области. Об этом сообщила глава региона Василий Анохин.
«Атаке подверглась гражданское мирное предприятие ПАО „Дороговож“. Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. Десять ранены. Все ранены доставлены в учреждение здравоохранения», — сообщил губернатор в своем канале Мах.
