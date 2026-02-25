0
0
114
НОВОСТИ

4 человека погибли, 10 ранены после атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области

12:32 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека погибли, еще десять ранены в результате атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области. Об этом сообщила глава региона Василий Анохин.

«Атаке подверглась гражданское мирное предприятие ПАО „Дороговож“. Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. Десять ранены. Все ранены доставлены в учреждение здравоохранения», — сообщил губернатор в своем канале Мах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 25.02.2026
Индия и США проводят учения спецназа Vajra Prahar
0
129
12:05 25.02.2026
Местному жителю предъявлено обвинение в гибели туристов из КНР на Байкале — СК
0
154
12:00 25.02.2026
Число фальшивых банкнот в обращении в РФ в 2025 г. снизилось на 20% — ЦБ
0
136
11:33 25.02.2026
Зимние спортивные игры «Роснефти» стартовали в Сочи
0
173
11:32 25.02.2026
Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы — полпред
0
185
11:20 25.02.2026
Две школьницы пропали в Нижнем Тагиле, поиски идут второй день
0
202
11:05 25.02.2026
ЕС не будет давить на Венгрию до выборов в стране по вопросу помощи Украине — Politico
0
239
11:00 25.02.2026
КНР последовательно выступает против односторонних санкций — МИД
0
225
10:32 25.02.2026
Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном — WSJ
0
268
10:20 25.02.2026
«Коалиция желающих» подтвердила свое намерение отправить войска на Украину
0
301

Возврат к списку