Местному жителю предъявлено обвинение в гибели туристов из КНР на Байкале — СК

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанному жителю Иркутской области предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели группы туристов из Китая на Байкале. Об этом сообщает СК РФ.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.