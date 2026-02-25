0
0
154
НОВОСТИ

Местному жителю предъявлено обвинение в гибели туристов из КНР на Байкале — СК

12:05 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанному жителю Иркутской области предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели группы туристов из Китая на Байкале. Об этом сообщает СК РФ.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 25.02.2026
4 человека погибли, 10 ранены после атаки ВСУ на предприятие в Смоленской области
0
114
12:20 25.02.2026
Индия и США проводят учения спецназа Vajra Prahar
0
129
12:00 25.02.2026
Число фальшивых банкнот в обращении в РФ в 2025 г. снизилось на 20% — ЦБ
0
136
11:33 25.02.2026
Зимние спортивные игры «Роснефти» стартовали в Сочи
0
173
11:32 25.02.2026
Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы — полпред
0
185
11:20 25.02.2026
Две школьницы пропали в Нижнем Тагиле, поиски идут второй день
0
202
11:05 25.02.2026
ЕС не будет давить на Венгрию до выборов в стране по вопросу помощи Украине — Politico
0
239
11:00 25.02.2026
КНР последовательно выступает против односторонних санкций — МИД
0
225
10:32 25.02.2026
Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном — WSJ
0
268
10:20 25.02.2026
«Коалиция желающих» подтвердила свое намерение отправить войска на Украину
0
301

Возврат к списку