0
0
92
НОВОСТИ

ЕС не будет давить на Венгрию до выборов в стране по вопросу помощи Украине — Politico

11:05 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство ЕС не хочет оказывать давление на Венгрию по вопросу выделения Украине 90 млрд евро, пока премьер-министр страны Виктор Орбан ведет предвыборную кампанию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее газета сообщала, что Орбан официально уведомил главу Европейского совета Антониу Кошту о своем решении блокировать выделение Киеву финансирования в 90 млрд евро в ответ «на акт неспровоцированной враждебности» Украины.

«Давить на него (Орбана — прим. ТАСС), пока он ведет предвыборную кампанию, возможно, не самый разумный шаг», — заявил неназванный европейский дипломат.

Издание отметило, что ЕС мог бы лишить Венгрию права голоса путем применения статьи № 7 договора Евросоюза, которая является самой серьезной политической санкцией, однако это «может сыграть на руку Орбану в предвыборной кампании».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:33 25.02.2026
Зимние спортивные игры «Роснефти» стартовали в Сочи
0
26
11:32 25.02.2026
Уровень воды в реках Тюменской, Курганской областей и Югры ожидается выше нормы — полпред
0
33
11:20 25.02.2026
Две школьницы пропали в Нижнем Тагиле, поиски идут второй день
0
68
11:00 25.02.2026
КНР последовательно выступает против односторонних санкций — МИД
0
103
10:32 25.02.2026
Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном — WSJ
0
172
10:20 25.02.2026
«Коалиция желающих» подтвердила свое намерение отправить войска на Украину
0
212
10:05 25.02.2026
Цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана
0
218
10:00 25.02.2026
Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия
0
213
09:32 25.02.2026
Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область
0
245
09:20 25.02.2026
Россия показала настоящую коммуникацию на трехсторонних переговорах по Украине — Уиткофф
0
253

Возврат к списку