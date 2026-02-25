ЕС не будет давить на Венгрию до выборов в стране по вопросу помощи Украине — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство ЕС не хочет оказывать давление на Венгрию по вопросу выделения Украине 90 млрд евро, пока премьер-министр страны Виктор Орбан ведет предвыборную кампанию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее газета сообщала, что Орбан официально уведомил главу Европейского совета Антониу Кошту о своем решении блокировать выделение Киеву финансирования в 90 млрд евро в ответ «на акт неспровоцированной враждебности» Украины.

«Давить на него (Орбана — прим. ТАСС), пока он ведет предвыборную кампанию, возможно, не самый разумный шаг», — заявил неназванный европейский дипломат.

Издание отметило, что ЕС мог бы лишить Венгрию права голоса путем применения статьи № 7 договора Евросоюза, которая является самой серьезной политической санкцией, однако это «может сыграть на руку Орбану в предвыборной кампании».