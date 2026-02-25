Цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана
10:05 25.02.2026 Источник: Интерфакс
Цены на нефть повышаются в среду, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждет публикации данных о запасах энергоносителей в США.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,22 за баррель, что на $0,45 (0,64%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,72 (1%), до $70,77 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,41 (0,62%), до $66,04 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на $0,68 (1%), до $65,63 за баррель.
НОВОСТИ
- 10:00 25.02.2026
- Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия
- 09:32 25.02.2026
- Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область
- 09:20 25.02.2026
- Россия показала настоящую коммуникацию на трехсторонних переговорах по Украине — Уиткофф
- 09:05 25.02.2026
- США потребовали от Киева прекратить атаки на американские экономические интересы — посол
- 09:00 25.02.2026
- Над регионами России за ночь сбито 69 украинских БПЛА
- 22:47 24.02.2026
- Венгрия, Словакия и Сербия в скором времени станут еще более устойчивы шантажу со стороны Украины - Сийярто
- 19:50 24.02.2026
- Британия временно вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»
- 19:25 24.02.2026
- В Лондоне отрицают план передачи ядерного оружия Киеву
- 19:05 24.02.2026
- В Пентагоне указали на «явную и реальную угрозу национальной безопасности» США
- 18:50 24.02.2026
- Две европейские страны предложили Канаде поставку 12 подлодок - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать