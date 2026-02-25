0
Цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана

10:05 25.02.2026 Источник: Интерфакс

Цены на нефть повышаются в среду, рынок следит за развитием ситуации вокруг Ирана и ждет публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,22 за баррель, что на $0,45 (0,64%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,72 (1%), до $70,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,41 (0,62%), до $66,04 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на $0,68 (1%), до $65,63 за баррель.

