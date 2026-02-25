0
НОВОСТИ

«Коалиция желающих» подтвердила свое намерение отправить войска на Украину

10:20 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, входящие в так называемую коалицию желающих, подтвердили свое намерение отправить войска на Украину в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Они подтвердили роль, которую „коалиция желающих“ сыграет в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности <…> в том числе посредством многонациональных сил для Украины при поддержке Соединенных Штатов», — говорится в заявлении. Кроме того, страны «приветствовали текущие усилия США по мирным переговорам» и «призвали Россию к содержательному участию в переговорах и к согласию на полное и безусловное прекращение огня».

«Коалиция желающих» также подтвердила намерение продолжать санкционное давление на РФ, а также материальную поддержку Киева.

По итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января была принята декларация, где говорилось о намерении сформировать многонациональные военные силы, которые могут быть направлены на Украину по завершении конфликта, а также о готовности продолжать долгосрочную поддержку украинских ВС, в том числе путем поставок оружия и техники.

