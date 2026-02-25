Россия показала настоящую коммуникацию на трехсторонних переговорах по Украине — Уиткофф
09:20 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф отметил, что Россия на прошедших ранее трехсторонних переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию.
«Мы разошлись по разным комнатам. Шли военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Что касается россиян, то мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — сказал Уиткофф, его слова приводятся на сайте украинского телеканала ТСН.
