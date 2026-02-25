0
0
122
НОВОСТИ

Россия показала настоящую коммуникацию на трехсторонних переговорах по Украине — Уиткофф

09:20 25.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф отметил, что Россия на прошедших ранее трехсторонних переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию.

«Мы разошлись по разным комнатам. Шли военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Что касается россиян, то мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — сказал Уиткофф, его слова приводятся на сайте украинского телеканала ТСН.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 25.02.2026
Цены на нефть растут на фоне ситуации вокруг Ирана
0
0
10:00 25.02.2026
Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия
0
23
09:32 25.02.2026
Более 150 электроподстанций доставлено в Белгородскую область
0
97
09:05 25.02.2026
США потребовали от Киева прекратить атаки на американские экономические интересы — посол
0
164
09:00 25.02.2026
Над регионами России за ночь сбито 69 украинских БПЛА
0
154
22:47 24.02.2026
Венгрия, Словакия и Сербия в скором времени станут еще более устойчивы шантажу со стороны Украины - Сийярто
0
714
19:50 24.02.2026
Британия временно вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»
0
784
19:25 24.02.2026
В Лондоне отрицают план передачи ядерного оружия Киеву
0
802
19:05 24.02.2026
В Пентагоне указали на «явную и реальную угрозу национальной безопасности» США
0
873
18:50 24.02.2026
Две европейские страны предложили Канаде поставку 12 подлодок - СМИ
0
864

Возврат к списку