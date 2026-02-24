0
Венгрия, Словакия и Сербия в скором времени станут еще более устойчивы шантажу со стороны Украины - Сийярто

22:47 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приобретение венгерской компанией MOL у российского концерна «Газпром» контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) поможет Венгрии, Сербии и Словакии противостоять энергетическому шантажу со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

«Как только MOL завершит сделку по приобретению сербской нефтяной компании, нефтяные рынки трех стран, не имеющих выхода к морю, — Словакии, Венгрии и Сербии — будут функционировать скоординированно, и мы станем еще более устойчивы к политическому шантажу со стороны Украины. Разумеется, для этого мы окажем MOL всю необходимую поддержку», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.

