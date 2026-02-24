0
В Пентагоне указали на «явную и реальную угрозу национальной безопасности» США

19:05 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство КНР в случае кризиса в отношениях с США может подорвать боеспособность американской армии, остановив поставки редкоземельных элементов. Об этом на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил помощник шефа Пентагона Майкл Каденацци.

«Сегодня наш главный стратегический конкурент Китай контролирует глобальные цепочки поставок многих важнейших минералов, в частности тяжелых редкоземельных элементов. КНР контролирует 95% мирового производства, а Соединенные Штаты импортируют почти 100% того, что мы используем, причем 90% этого импорта поступает из Китая», — сказал он.

Как подчеркнул помощник шефа Пентагона, «этот контроль дает Пекину возможность использовать данные цепочки поставок в качестве оружия, угрожая нарушить работу нашей оборонной промышленности и поставить под угрозу боеготовность вооруженных сил в случае кризиса».

Каденацци указал, что американское военное ведомство серьезно относится к этой проблеме. «Это не теоретический риск. Это явная и реальная угроза нашей национальной безопасности», — резюмировал он.

