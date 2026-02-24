0
0
114
НОВОСТИ

Январь 2026 года побил рекорд по количеству магнитных бурь за последние 10 лет

16:32 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять магнитных бурь произошли в январе 2026 года, что является абсолютным рекордом с 2016 года, выяснил корреспондент ТАСС.

В течение первого месяца года также произошли две магнитные бури уровня G4 (очень сильная) и одна G3 (сильная). Суммарное количество дней, когда наблюдалась неспокойная геомагнитная обстановка, составило 19.

Ранее рекорд из шести магнитных бурь был зафиксирован в январе 2022 года, а максимальное количество дней с магнитными возмущениями отмечалось январе 2017 года и составило 14.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 24.02.2026
У РФ есть перспективные оборонные разработки, не только уже предъявленные — Путин
0
31
17:00 24.02.2026
Теракт на Савеловском вокзале мог быть итогом вербовки, взрыв был дистанционным — Путин
0
48
16:12 24.02.2026
Зеленский считает, что народ Украины готов к компромиссам
0
176
16:00 24.02.2026
Ряд стран активно готовится к войне — Медведев о планах Британии и Франции
0
192
15:32 24.02.2026
Вето Венгрии на решение о помощи Киеву повергло чиновников ЕС в уныние — Politico
0
238
15:12 24.02.2026
Лишь 25% потенциальных новобранцев в Германии заполнили анкеты о военной службе
0
243
15:00 24.02.2026
ЕС считает, что новые тарифы США противоречат соглашению о торговле — Bloomberg
0
254
14:32 24.02.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
0
266
14:12 24.02.2026
Мощность взрывного устройства, сработавшего у вокзала в Москве, составила 300 г тротила
0
343
14:10 24.02.2026
52% частных инвесторов назвали устойчивость бизнес-модели главным преимуществом Сбера
0
280

Возврат к списку