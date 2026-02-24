Январь 2026 года побил рекорд по количеству магнитных бурь за последние 10 лет
16:32 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять магнитных бурь произошли в январе 2026 года, что является абсолютным рекордом с 2016 года, выяснил корреспондент ТАСС.
В течение первого месяца года также произошли две магнитные бури уровня G4 (очень сильная) и одна G3 (сильная). Суммарное количество дней, когда наблюдалась неспокойная геомагнитная обстановка, составило 19.
Ранее рекорд из шести магнитных бурь был зафиксирован в январе 2022 года, а максимальное количество дней с магнитными возмущениями отмечалось январе 2017 года и составило 14.
