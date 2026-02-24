0
0
145
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли свыше 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ

14:32 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли более 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что потери противника составили до 215 военных в зоне ответственности группировки войск «Север», до 170 — в зоне «Запада», до 115 — в зоне «Южной», до 335 — в зоне «Центра», до 170 — в зоне «Востока», до 70 — в зоне «Днепра».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 24.02.2026
Вето Венгрии на решение о помощи Киеву повергло чиновников ЕС в уныние — Politico
0
46
15:12 24.02.2026
Лишь 25% потенциальных новобранцев в Германии заполнили анкеты о военной службе
0
93
15:00 24.02.2026
ЕС считает, что новые тарифы США противоречат соглашению о торговле — Bloomberg
0
116
14:12 24.02.2026
Мощность взрывного устройства, сработавшего у вокзала в Москве, составила 300 г тротила
0
220
14:10 24.02.2026
52% частных инвесторов назвали устойчивость бизнес-модели главным преимуществом Сбера
0
186
14:00 24.02.2026
Кремль не комментирует сообщения о переговорах по ядерному разоружению
0
214
13:40 24.02.2026
Сбер поддержит проект по производству компонентов для высокоскоростных поездов
0
184
13:32 24.02.2026
ВС РФ освободили Риздвянку в Запорожской области
0
234
13:12 24.02.2026
Британия внесла в список санкций против РФ иностранные компании
0
269
13:00 24.02.2026
Запад хочет замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку Украины — СВР РФ
0
272

Возврат к списку