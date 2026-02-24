ВСУ за сутки потеряли свыше 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли более 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что потери противника составили до 215 военных в зоне ответственности группировки войск «Север», до 170 — в зоне «Запада», до 115 — в зоне «Южной», до 335 — в зоне «Центра», до 170 — в зоне «Востока», до 70 — в зоне «Днепра».